Блокада Донбасса и "национализация" предприятий, - это то, что отталкивает эти территории от Украины, - Бойко

Источник: Українські новини

Блокада Донбасса и "национализация" предприятий, - это то, что отталкивает эти территории от Украины.

Об этом лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "112 Украина" во время телефонного включения во вторник, 28 февраля.

Он отметил, что предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях и которые планируется "национализировать", платят налоги в украинский бюджет, и это важно для нашей страны.

Политик выразил мнение, что намерения относительно "национализации" данных предприятий - это шаг в ответ на блокаду путей сообщения в Донбассе, которая началась месяц назад. "К сожалению, украинская власть не отреагировала на это позорное событие, потому что, кроме высказываний Президента и премьер-министра, никаких конкретных действий по прекращению блокады не было осуществлено. Блокада не способствует возвращению людей и территорий, а наоборот создает условия для их отделения. Мы были категорически против блокады и ждали от власти решительных действий. "Национализация" предприятий - это отталкивание части страны и мы также против этого", - подчеркнул Бойко.

Лидер оппозиционеров отметил, что власть должна сделать все для того, чтобы идти по пути Минских соглашений, которые признаны всем миром. "Все эти вещи связаны между собой. Как только начался отход от Минских соглашений и их торможение, то начались процессы, которые конструктивными не назовешь. Это и блокада, и "национализация", и все то, что отталкивает эти территории от Украины. Переговорный процесс в Нормандской формате должен продолжаться, также должны быть созданы "дорожная карта" решения конфликта и условия для воплощения Минского протокола в жизнь", - сказал политик.