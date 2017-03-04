Блокада Донбасса: перекрывают железную дорогу в РФ
Источник: КорреспонденТ.net
04.03.2017
Блокировщики Донбасса заявили о новом "редуте" на железнодорожной станции Конотоп, на московском направлении. Об этом говорится на странице штаба блокады в Facebook.
В штабе утверждают, что нашли несколько поездов из РФ, в том числе с углем марки антрацит.
Блокировщики намерены "взять под эффективный украинский контроль" все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.
Прошел месяц с тех пор, как несколько сотен человек блокируют железнодорожное сообщение между сепаратистами на Донбассе и остальной Украиной, чтобы прервать экономические отношения Киева с ЛДНР.
В конце февраля власти ДНР и ЛНР выдвинули украинским властям ультиматум - снятие транспортной блокады до 1 марта или полная переориентация промышленности Донбасса на Россию.