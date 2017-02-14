Блокада Донбасса: в оккупированном Алчевске остановился меткомбинат

Источник: РБК-УКРАИНА

В результате блокады Донбасса 13 февраля 2017 года остановило работу ПАО "Алчевский металлургический комбинат". Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве предприятия.

"Алчевский металлургический комбинат остановлен, это действительно факт, из-за отсутствия сырья потому, что блокирована железная дорога", - сообщил источник, отметив, что меткомбинат несет огромные убытки.

В то же время, по словам источника, сотрудники продолжают выходить на работу, но в основном занимаются ремонтами.



