Блокада Донбасса. Ахметов останавливает заводы

Источник: КорреспонденТ.net

Входящие в группу Метинвест Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и Краснодонуголь (Луганская область), находящиеся на не подконтрольной Украине территории, останавливают производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. Предприятия остановились в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба Метинвеста.

Согласно сообщению, Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения Краснодонуголь, производителя коксующегося угля.

При этом отмечается, что с начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья (ЖРС). После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.

Сейчас на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации.