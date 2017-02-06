Блокада ж/д путей на Донбассе угрожает Авдеевке и Мариуполю – Гримчак

Источник: СЕГОДНЯ.ua

6 февраля, продолжилась железнодорожная блокада в Золотом и Бахмуте.Одиннадцатый день железнодорожной блокады. В Золотом и Бахмуте участники акции не пропускают поезда с неподконтрольной территории.

Из-за повреждения путей невозможно вывезти уголь, который добывается на предпритиях. Временно они находятся на неподконтрольных территориях, но перерегистрированы в Украине.

При этом, из-за блокады Славянская ТЭС уже перешла в аварийный режим работы. Как сообщается, ее мощностей едва хватает, чтобы отпаливать Николаевку и Славянск.

"Если полностью блокировать все, как предлагают, то завтра без воды останется Мариуполь, Авдеевка. Авдеевка останется без электроэнергии", – рассказал советник министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак.

Как сообщается, запасов угля на Славянской ТЕС хватит еще на пару недель, после чего может наступить энергетический коллапс – в своих квартирах рискуют замерзнуть тысячи мирных жителей.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.