Боб Дилан согласился лично получить Нобелевскую премию

Источник: Українські новини

Американский поэт-песенник Боб Дилан, получивший в прошлом году Нобелевскую премию по литературе, все же согласился лично получить награду в Стокгольме, где он будет с концертами 1-2 апреля.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как сообщает Шведская академия, вручающая награду, необходимую по регламенту лекцию певец так и не проведет лично, однако он обещал прислать видеозапись с монологом.

В декабре Дилан уже прислал на церемонию награждения одно видеообращение, в котором заявил, что награда - большая честь для него. В речи, зачитанной от его имени, Дилан признался, что шанс получить эту премию был для него не выше, чем оказаться на Луне. Он признался, что чувства, которые он испытывает, "поистине невозможно выразить словами".

Однако 8 млн крон (910 тысяч долларов), причитающихся победителю, ни он, ни его представители также еще не получали.

Напомним, Бобу Дилану присудили премию за "создание новых поэтических выражений в выдающейся американской песенной традиции". Авторитетное издание The Rolling Stone называет его вторым наиболее важным исполнителем в истории после британцев The Beatles.