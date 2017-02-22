Боевики обвинили Украину в отказе от участия в видеоконференции

Источник: 112.ua

Украинская сторона отказалась от участия в видеоконференции по вопросам безопасности, которая планировалась на 21 февраля.

Об этом заявил "председатель Народного Совета" "ДНР" Денис Пушилин, передает сайт сепаратистов "ДАН".

По его словам, Украина была "единственной стороной, которая отказалась принимать участие в skype-встрече".

Пушилин утверждает, что пресс-конференция должна была предшествовать процедуре отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.