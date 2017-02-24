Боевики заявили, что Савченко приехала в "ДНР"

Источник: 112.ua

Боевики заявили, что народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы навестить украинских военнопленных. Об этом сообщает информационное агентство боевиков.

Соответствующую информацию обнародовало так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".

"Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных", — отметили в "ведомстве" боевиков.

Напомним, 12 октября 2016 г. Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что держит связь с людьми с оккупированных территорий Донбасса. Более того, они сами на нее вышли. Также, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, Савченко сообщила, что посещала оккупированные боевиками территории.

Позже в СМИ появилась информация, что Надежда Савченко 7 декабря 2016 г. тайно посетила Минск, где встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР", находящихся под контролем России. 12 декабря нардеп в эфире телеканала "112 Украина" подтвердила, что встречалась с лидерами "ДНР" и "ЛНР" в присутствии российской стороны.

Многие чиновники и нардепы раскритиковали Савченко за встречу с боевиками. Так, 15 декабря ее исключили из фракции "Батькивщины" в Верховной Раде. Позже нардепа исключили из делегации ПАСЕ, а также из комитета по нацбезопасности. При этом сама Савченко утверждает, что не была исключена из комитета.