Более 15 тыс. абитуриентов будут сдавать математику на ВНО и лишь 6 человек - испанский язык

Источник: Українські новини

В Украине 21139 абитуриентов зарегистрировались для сдачи Внешнего независимого оценивания. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Такие данные зарегистрированы по состоянию на 21 февраля. Регистрация продлится до 17 марта 2017 года.

Больше всего желающих сдать ЗНО нашлось в Днепропетровской (4875) и Харьковской областях (2548). Далее идут Львовская (1813), Полтавская (1581) и Одесская области (1455).

Тестирование будут сдавать:

по украинскому языку и литературе - 21 099 человек,

истории Украины - 15 739,

математике - 10 591,

по английскому языку – 7719,

биологии – 7671,

географии - 6 333,

физике – 2255,

химии – 2157,

русскому языку – 315,

немецкому языку – 197,

французскому языку – 67,

испанскому языку - 6.