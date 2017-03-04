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"Больной парень": Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов

Источник: Українські новини

04.03.2017

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму "плохим больным парнем" из-за якобы прослушивании его телефонных разговоров незадолго до его победы на президентских выборах в 2016 году. Об этом он написал на своем официальном аккаунте в Twitter, сообщают Українські Новини.

"Как это низко президенту Обаме прослушивать мои телефоны во время очень священного избирательного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!" - написал Трамп.

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