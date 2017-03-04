"Больной парень": Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов
Источник: Українські новини
04.03.2017
Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму "плохим больным парнем" из-за якобы прослушивании его телефонных разговоров незадолго до его победы на президентских выборах в 2016 году. Об этом он написал на своем официальном аккаунте в Twitter, сообщают Українські Новини.
"Как это низко президенту Обаме прослушивать мои телефоны во время очень священного избирательного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!" - написал Трамп.
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