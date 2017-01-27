"БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ": ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЮЛИИ ТИМОШЕНКО
Источник: NEWSONE
27.01.2017
В пятницу, 27 января, гостем программы "Большое интервью" со Светланой Орловской на телеканале NewsOne будет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Напомним, начало программы - в 22:00.
Для того чтобы ваши вопросы Тимошенко были заданы во время программы, оставляйте их в комментариях к этому сообщению или же звоните в студию во время эфира по телефонам:
- 0 800 2000 70
- 0 800 2000 10
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