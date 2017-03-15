Большую часть кредита Украины МВФ вернет путем урезания социальных стандартов и повышения тарифов, - Коновалюк

Источник: Українські новини

Без перезапуска экономики Украина превратится в европейский Сомали. Об этом в интервью заявил экономический эксперт Валерий Коновалюк.

По его словам, правительству необходимо в кратчайшие сроки начать перезапуск экономики.

"Не перезапустив экономику мы станем европейским Сомали. И начинать необходимо с поддержки национального производителя. На ближайшие 5 лет это должно стать государственным приоритетом. Необходимо обеспечивать госзаказами украинские, а не зарубежные предприятия", – отметил Коновалюк.

При этом, подчеркнул эксперт, и западу, и восточным соседям выгодно, чтобы Украина была "серой" зоной со слабой экономикой.

"Россия нам поможет" – это такой же манипулятивный и откровенно вредный миф, как и надежда на благотворительность Запада. Сначала нам нужно самим стать сильными, а потом уже выстраивать равные отношения с партнерами – исходя из своих интересов", – подчеркнул эксперт.

По мнению Коновалюка, Международный валютный фонд как структура заинтересован в том, чтобы Украина оставалась в статусе должника.

"В МВФ прекрасно понимают – бедная страна, даже в теории, не сможет выполнить их условия, поэтому уже изначально настроены на то, чтобы основную часть транша вернуть путем урезания социальных стандартов и повышения тарифов на все, что можно. А остальные затраты возмещать в том числе и за счет природных ресурсов, продажи земли, леса", – констатировал он.

Коновалюк напомнил, что экс-министр финансов Наталья Яресько не отстояла интересы Украины в переговорах с МВФ, согласившись фактически на введение налога на экономическое развитие.

"Она договорилась о том, что если с 2021 до 2040 год рост ВВП составит 3-4% в год, то кредиторы получат дополнительно 15% от этого прироста. А если рост ВВП превысит 4% – заплатим уже целых 40%! Иначе, как налогом на экономическое развитие, или даже репарациями это не назовёшь", – резюмировал Валерий Коновалюк.

Как известно, в марте 2017 года украинскими экономистами и промышленниками был презентован "План перезапуска экономики Украины". Основными пунктами плана является комплекс мер, направленных на возрождение украинской промышленности и поддержку национального производителя.