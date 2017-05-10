Бразильские специалисты запустили альтернативу группам смерти "Розовый кит"

Источник: Українські новини

Бразильские специалисты по рекламе и графическому дизайну Ана Хоппе и Рафаэль Тилшер создали в Интернете альтернативу суицидальному "Синему киту" под названием "Розовый кит". Об этом сообщает ABC.

Дети, играющие в "Розового кита" тоже выполняют 50 специальных заданий. Но целью этой игры является помощь ближнему и достижение взаимопонимания с семьей.

"Мы с Рафаэлем разговаривали о "Синем ките" и о том, как Интернет может очень быстро пропагандировать во всем мире что-то нехорошее, но мы в силах извлечь из этого урок. Мы захотели показать людям, что человек способен дарить миру любовь, получать и распространять ее", - говорит Хоппе.

Игроки отчитываются о своих достижениях в социальных сетях. Для этого создан хэштег #BallenaRosada.

Эта игра предусматривает как серьезные задания (обзавестись новым другом или помочь жертве травли), так и забавные: обнять фрукт, разговаривать строчками из песен.

Авторы "Розового кита" отметили, что прежде чем распространить свою идею в сети, они обсудили ее с психологом. Вместе с тем Хоппе отмечает, что "Розовый кит" "играет вспомогательную роль, но не может быть курсом лечения".