Британия допустила превентивный ядерный удар

Источник: КорреспонденТ.net

Министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил, что премьер-министр Тереза Мэй может отдать приказ нанести ядерный удар "по необходимости", передает The Independent.

Накануне Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом. Последняя входит в состав Королевства Содружества, в которых королева Великобритании Елизавета II является монархом и главой государства.

При этом он отметил, что соответствующий приказ может быть отдан, даже если для самой Британии угрозы ядерного удара нет.

"В самых экстремальных обстоятельствах, как мы прояснили, мы не можем исключать возможности применения ядерного оружия первыми", - заявил глава британского оборонного ведомства.

Отметим, что Австралия ответила КНДР на ядерные угрозы, заявив, что если не сдерживать Пхеньян, то ее ракеты представляют угрозу не только соседним странам, но и из дальных регионов.