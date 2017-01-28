Британия и Турция договорились активизировать торговые отношения

Источник: РБК-УКРАИНА

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились расширить торговлю между двумя странами. Об этом шла речь в ходе их встречи в Анкаре 28 января, передает DW. "Мы договорились, что у нас будет совместная рабочая группа для подготовки почвы для наших торговых отношений после Brexit", - заявила Мэй после встречи с Эрдоганом. В свою очередь глава Турции подчеркнул, что стремится довести объемы ежегодной двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США с текущих 15,6 млрд долларов.

Указано, что в ходе встречи, которая продолжалась три часа, Мэй и Эрдоган также обсудили вопросы войны в Сирии, борьбы против "Исламского государства" и объединения Кипра. Мэй подчеркнула, что Турция является "одним из старейших друзей" Великобритании, однако также намекнула и на массовые чистки, которые в последнее время проводятся в этой стране.

"Сейчас важно, чтобы Турция поддерживала демократию, сохраняя верховенство права и придерживаясь своих обязанностей по правам человека", - подчеркнула британский премьер. В ходе визита Мэй в Турцию британская компания BAE Systems подписала соглашение с турецкой государственной TAI по разработке турецкого истребителя нового поколения TF-X. Это соглашение Мэй также использовала для подчеркивания, что "Великобритания является большым, глобальным торговым госсударством, открытым для бизнеса". Стоимость начальной стадии сделки оценивается в 117 миллионов евро. В то же время сообщается, что соглашение не имеет обьязующего характера к подписанию официальных контрактов.



