Будапешт подтвердил поддержку венгерских автономий

Источник: КорреспонденТ.net

В Будапеште состоялся форум венгерских депутатов от стран Карпатского бассейна, участие в нем приняли представители высшего руководства Венгрии, которые подтвердили готовность правительства страны оказывать мощную поддержку диаспорам венгров в соседних странах. По результатам форума было принято заявление, в котором депутаты приветствовали увеличение числа избирательных альянсов с участием местных венгерских партий в соседних странах в течение последних нескольких лет, пишет mukachevo.net.

"И выразили твердую уверенность в том, что за счет более тесного сотрудничества венгерских организации в регионах есть возможность более решительно настаивать на интересах венгерских общин", – отмечает издание.

Участники подчеркнули важность того, чтобы стремление к автономий венгерских общин в странах Карпатского бассейна было включено в повестку дня Европейского парламента.

"Депутаты призвали правительство Венгрии использовать все возможные средства для защиты прав венгерских общин в регионе с особым акцентом на использовании их родного языка. А также приветствовали программу венгерского правительства по существенному увеличению количества пунктов пропуска на границах, необходимых для связи с соседними странами и программу по развитию сети детских садов, где образование происходит на родном языке", – говорится в сообщении.

Кроме того депутаты призвали вынести вопрос дискриминации против венгерской общины в Румынии на рассмотрение в венгерском парламенте, а также в Совете Европы, Европейском парламенте, Европейской комиссии и ОБСЕ, а также информировать об этом правительство США.

Министр иностранных дел Петер Сиярто во время форума подчеркнул важность доверия между соседними странами для решения проблем этнических венгров.

"Мы могли бы выбрать стратегию, что не будем сотрудничать до тех пор, пока мы не увидим реального решения проблемных вопросов; однако наше правительство решило работать совместно с ними для общего успеха, чтобы обеспечить возможность для решения проблем, которые больше всего влияют на жизнь этнических венгров", – сказал он.