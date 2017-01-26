Цена нефти Brent превысила 56 долларов за баррель

Источник: РБК-УКРАИНА

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 26 января 2017 года, поднялась выше отметки в 56 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК. Так, по состоянию на 16:36 по киевскому времени нефть Brent торгуется на отметке в 56,32 долларов за баррель. Это на 1,86% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Напомним, ранее сообщалось, что British Petroleum прогнозирует рост объемов нефтедобычи в России на 1 млн баррелей к 2035 году. В то же время Министерство энергетики России ожидает, что 2017 году добыча нефти и конденсата вырастет до 11,01-11,07 млн баррелей в день.



