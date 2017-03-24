Час Земли в Украине с Тартак: точное время и список мероприятий
Источник: Українські новини
24.03.2017
В этом году всемирная природоохранная акция "Час Земли" (Earth Hour) в Украине пройдет 25 марта в 20:30. Именно в это время украинцы выключат электричество на час – до 21:30.
Также 25 марта в Украине пройдет ряд мероприятий, к которым кроме активистов присоединится украинская группа Тартак.
- Лечение старого дуба вместе с Радио Аристократы.
- Восстановление леса в Конча-Заспе в 10:30 вместе с Тартак. Будет проходить высадка сосен, уборка леса и установка информационных стендов.
- Укрепление каскада озер в 14:00. Высадка кустов калины и барбариса в Дидоривке. Развешивание домиков для краснокнижных летучих мышей и уборка леса.