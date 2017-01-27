Часть Луганской области может остаться без отопления из-за блокады ж/д путей, - Грымчак

Источник: 112.ua

Из-за блокады ветеранами АТО железнодорожных путей в Луганской обл. часть региона может остаться без отопления. Об этом в комментарии каналу "112 Украина" сообщил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Перекрыли единую железнодорожную ветку, которая поставляет уголь на ТЭЦ в городе Счастье. Сама электростанция находится на подконтрольной территории, а уголь можно подвезти только с оккупированной территории. Других железнодорожных путей нет. Насколько там хватит запасов, пока неизвестно, но угроза отключения значительной части Луганской области, в том числе контролируемой нами, является достаточно серьезной", - заявил Грымчак.

Кроме того, Грымчак назвал блокирование путей уголовным преступлением.

"Здесь принимать меры должны правоохранительные органы, потому что то, что называется блокировкой, это уголовное преступление. Они блокируют железнодорожное сообщение на нашей территории ... Ставить Украину под угрозу отключения электроэнергии, во многих наших домах, я считаю, что это неправильно и за это надо нести ответственность", - заявил Грымчак.

Замминистра добавил, что попыток прекратить блокаду со стороны "ЛНР" не было, поскольку министерство не поддерживает контакты с боевиками.

Напомним, 26 января ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.

Как заявил на своей странице в Facebook глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, организаторам торговой блокады оккупированных территорий предлагали быть наблюдателями в пунктах пропуска грузов. Как заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко, участники блокады никогда в глаза не видели Гарбуза и предложений о совместном осуществлении контроля к ним не поступало.

Напомним, сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.