Четыре страны поддержали санкции против России

Источник: КорреспонденТ.net

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против России, сказано в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, и страны Европейской ассоциации свободной торговли, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета (ЕС)", - сказано в декларации от имени ЕС.