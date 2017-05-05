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Четыре страны поддержали санкции против России

Источник: КорреспонденТ.net

05.05.2017

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против России, сказано в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
  
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, и страны Европейской ассоциации свободной торговли, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета (ЕС)", - сказано в декларации от имени ЕС.
 
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