Чубаров анонсировал проведение Марша солидарности с Крымом в Киеве

Источник: 112.ua

В Киеве 26 февраля пройдет Марш солидарности с Крымом. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"В день крымского сопротивления российским оккупантам в Киеве состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, которые на своей земле оказались заложниками российских оккупантов. Главный лозунг Марша солидарности – "Долой российского оккупанта из украинского Крыма", – рассказал Рефат Чубаров.

По его словам, организаторами марша выступили Меджлис крымскотатарского народа, а также ряд общественных и молодежных организаций Украины.

Участники Марша солидарности соберутся на аллее Героев Небесной сотни и с 13:00 до 14:00 пройдут по маршруту: аллея Героев Небесной сотни - ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Грушевского - пл. Европейская - ул. Крещатик.

Марш завершится на Майдане Независимости, где с 15:00 до 15:45 состоится митинг.

Отметим, что день сопротивления Крыма российской оккупации отмечается 26 февраля. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".