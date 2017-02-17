Цукерберг призвал сообщество строить глобальный мир

Источник: РБК-УКРАИНА

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг призвал сообщество строить глобальный мир. Об этом он написал в письме к пользователям.

"Сегодня мы вплотную подошли к нашему следующему шагу. Наши наибольшие возможности в настоящее время глобальны: распространение процветания и свободы, содействие установлению мира и взаимопонимания, поднятие людей из нищеты, и ускорение науки. Наши главные проблемы также требуют глобальных ответов - как прекращение терроризма, борьба с изменением климата, а также предотвращение пандемий. Прогресс в настоящее время требует от человечества собираться вместе не только в качестве городов или стран, но и в качестве глобального сообщества", - написал Цукерберг. Марк Цукерберг отметил, что в настоящее время, по всему миру есть люди, оставленные глобализацией, а также есть движения для выхода из глобальной связи.

Также основатель Facebook привел свою любимую цитату о технологиях: "Мы всегда переоцениваем то, что мы можем сделать в течение двух лет, и мы недооцениваем то, что мы можем сделать в течение десяти лет. У нас нет власти, чтобы создать мир, который мы хотим видеть сразу, но все мы можем начать работу на долгосрочную перспективу сегодня".



