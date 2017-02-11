"Цвет кожи выдал": Мосийчук поразил догадкой о Савченко

Источник: Обозреватель

Есть все основания считать, что нардеп Надежда Савченко на самом деле не сидела в российской тюрьме, а ее резонансные заявления о Крыме идут с подачи Кремля.

Такое мнение в эфире "Обозреватель. LIVE" высказал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"О том, что написал мой коллега Андрей Лозовый, он говорил в первый день, как Надежда Савченко появилась в парламенте. Да и я был удивлен цветом ее кожи. Я находился в тюрьме 2,5 года, в условиях, которые, по идее, должны быть намного мягче тех, в которых была Савченко. Когда я освободился в феврале 2014 года, то я был белый, как лист бумаги у вас на столе. Почему? Солнца же нет. Когда она зашла в парламент, цвет кожи был обычным, нормальным. Такое чувство, что она не содержалась в закрытых условиях СИЗО", - отметил Мосийчук.

Как подчеркнул народный избранник, много вопросов у политиков, общества и журналистов вызывает то, что в российских тюрьмах находится много украинских политзаключенных, но к ним нет такого внимания, как было к делу Савченко. Нет ажиотажа. Удивляют и заявления Надежды, в которых она призывает отдать Крым России.

"На эти вопросы накладываются ее заявления. Возьмем хотя бы последнее. Ему предшествовала статья олигарха Пинчука, что Крым необходимо отдать, чтобы забрать Донбасс. Потом было заявление Киссинджера, который тоже склоняется, мы знаем к кому. Суть этого заявления сводился к тому же: Крым надо отдать, чтобы забрать Донбасс. И с аналогичным заявлением выступает Надежда Савченко. У меня вопрос: автор этих заявлений случайно не в Кремле сидит, и не один и тот же? Ведь они созвучны… В случае с Савченко, они не рассчитали. Как говорят в России: "Заставь дурака Богу молиться – он лоб разобьет", - сказал Мосийчук.

Но, как считает нардеп, оценку действиям и заявлениям Надежды Савченко должны давать не политики и журналисты, а соответствующие службы.

"Это мое предположение как политика, предположения общественности, журналистов, но конкретные вопросы должны ставить Служба безопасности и Генеральная прокуратура. Все! На этом вопрос с Надеждой Савченко для меня закрыт", - подытожил он.