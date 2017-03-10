Данилюк считает, что транш от МВФ поступит до конца марта

Источник: Українські новини

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует поступление четвертого транша от Международного валютного фонда в конце марта. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Заседание совета директоров МВФ назначено на 20 марта. Это значит, что транш после решения поступит в течение буквально 3 дней", - сказал он.

Данилюк напомнил, что меморандум сотрудничества с МВФ будет обнародован согласно процедуре.

"Сначала его обнародует МВФ, потом далее по процедуре. Этого (повышения пенсионного возраста) в нем нет", - сказал министр.

Ранее Международный валютный фонд официально сообщил, что планирует рассмотреть выделение Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов в понедельник, 20 марта.

При этом МВФ сообщил, что пенсионная реформа является одной из ключевых в программе сотрудничества.