Декларация Путина: три отечественных автомобиля, прицеп и 9 миллионов рублей

Источник: Українські новини

Президент России Владимир Путин заработал в прошлом году около 8,86 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации о доходах первого лица государства, опубликованной в пятницу, 14 апреля.

Согласно документу, в собственности главы РФ находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. В пользовании — квартира площадью 153,7 квадратных метра, а также гаражное место.

Путин также владеет тремя автомобилями: двумя ГАЗ М-21 и "Нивой". Кроме того, в декларации числится автомобильный прицеп "Скиф.

Сумма доходов российского президента в 2015 году составляла 8,9 миллиона рублей, сообщалось в апреле минувшего года. Новых объектов недвижимости или транспорта в его собственности с прошлого года не появилось.