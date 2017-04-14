Декларация Путина: три отечественных автомобиля, прицеп и 9 миллионов рублей
Источник: Українські новини
14.04.2017
Президент России Владимир Путин заработал в прошлом году около 8,86 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации о доходах первого лица государства, опубликованной в пятницу, 14 апреля.
Согласно документу, в собственности главы РФ находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. В пользовании — квартира площадью 153,7 квадратных метра, а также гаражное место.
Путин также владеет тремя автомобилями: двумя ГАЗ М-21 и "Нивой". Кроме того, в декларации числится автомобильный прицеп "Скиф.
Сумма доходов российского президента в 2015 году составляла 8,9 миллиона рублей, сообщалось в апреле минувшего года. Новых объектов недвижимости или транспорта в его собственности с прошлого года не появилось.
Поделиться:
Хотелось бы понять, куда пойдут 30 миллиардов, выделенные на дороги, - РабиновичЛорак заявила, что живет в Киеве, молится в Лавре и готовит поклонникам сюрпризы
Записей не найдено.