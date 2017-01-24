Источник: 112.ua

В суд передали обвинительное заключение в отношении Александра Пугачева, который застрелил в Днепре двух сотрудников полиции. Об этом сообщил заместитель начальника – начальник следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области Михаил Куратченко, передает "Днепр вечерний".

"С расследованием этого дела особых проблем не было. Вина Пугачева не вызывает сомнения. Дело уже направлено в суд. Основная статья обвинения 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины", - сказал Михаил Куратченко.

"Уголовные производства по ст. 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено Александру Пугачеву, направлены в суд", - сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот открыл стрельбу по патрульным. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Подозреваемым оказался Александр Пугачев, бывший боец "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.