Деньги на демократию. Трамп урезает помощь Украине

Источник: КорреспонденТ.net

Дональд Трамп, президентству которого скоро исполнится 100 дней, пытается выполнить свое обещание о сокращении международной помощи, которую предоставляет Америка.

Во время предвыборной гонки Трамп говорил, что поставит "Америку прежде всего". Этот план включает в себя радикальное сокращение помощи развивающимся странам.

Коснутся такие действия и Украины. По данным американского издания Foreign Policy Украина не досчитается почти 400 миллионов финансовой помощи.

Корреспондент.net собрал информацию о том, что может потерять Украина.

Предложение Трампа

Мартовское предложение администрации президента США по бюджету содержало обещание сократить помощь развивающимся странам на треть, но в нем было мало деталей. В распоряжении Foreign Policy оказался 15-страничный бюджетный документ Госдепа США.

Согласно документу, планы администрации Трампа по сокращению прямой иностранной помощи будут воплощены в 2018-м налоговом году, говорится в статье.

Иностранной помощи Украине, направленной на поощрение политических и экономических реформ, грозит сокращение на 68,8%.

Объемы помощи для Украины на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были составлять более $570 млн. Новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн или на 68,8%.

"На протяжении многих лет одной из главных тем, целей и направлений американской политики на Украине было поощрение сближения этой страны с европейскими институтами, - прокомментировал эту ситуацию Уильям Тейлор, бывший посол США на Украине при Джордже Буше-младшем, ныне президент Американского института мира. - В наших интересах - чтобы они не сближались с российскими институтами".

В разнообразных украинских общественных организациях грядут массовые сокращения?

В целом, новый бюджет уменьшает помощь 77 странам и региональным отделением, и перенаправляет большую часть средств в фонды экономической поддержки, которые привязаны к конкретным американским политическим или стратегическим целям.

Посольство предлагает не паниковать

Информация о сокращении американской помощи на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи Соединенных Штатов Украине в форме кредитных гарантий, сообщило посольство Украины в США на своей странице Facebook.

"В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долларов, что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долларов", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что в 2018 году "благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины" стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.

"Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", - отмечают в посольстве.

При этом отмечается, что в обнародованной информации относительно бюджетных предложений Администрации США финансирование программ в Украине составит почти 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи странам региона Европы и Евразии, которые сократились на 57,4%.

Такой бюджет не примут?

Серьезное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе более 68% для Украины, может не пройти процедуру утверждения в американском Конгрессе, считает экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Администрация Трампа заняла офис с узким пониманием наших нужд национальной безопасности", - ответил он на вопрос, создает ли сокращение внешней поддержки США риски для Вашингтона потерять свое влияние в других регионах.

Хербст подчеркнул, что Конгресс США "лучше понимает важность сильного дипломатического корпуса и программ помощи в вопросах американской безопасности".

Также под ударом финансирование Штатами мирового здравоохранения - сокращения грозят 41 стране.

Бюджет Госдепа указывает, что программы в области здравоохранения должны подвергнуться сокращению финансирования примерно на 25%". Также на 68% может сократиться программа продовольственной безопасности.

Foreign Policy пишет, что как республиканские, так и демократические эксперты по национальной безопасности утверждают, что сокращения создают конкретные риски для интересов США в области безопасности.

В феврале группа из 121 генерала и адмирала в отставке направила открытое письмо в Белый дом и Конгресс, предостерегая их против сокращений финансирования иностранной помощи и дипломатии. Авторы письма выразили опасения, что сокращение иностранной помощи рискует привести к утрате влияния США в других регионах и странах.