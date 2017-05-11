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В России ловившего в храме покемонов блогера признали виновным в оскорблении чувств верующих

Источник: 112.ua

11.05.2017

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих из-за съемки ловли покемонов в храме (игры в PokemonGo). Трансляцию приговора ведет российское отделение "Радио Свобода".

Сообщается, что ранее прокуратура потребовала для Соколовского 3,5 года колонии общего режима. Обвинение считает, что над ним нужен серьезный контроль, а его исправление в колонии-поселении невозможно. Сам Соколовский назвал это требование "дикостью и варварством". 

Напомним, в России на два месяца арестовали блогера, ловившего покемонов в храме. Блогера обвинили в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды. Поводом стали опубликованные им на You Tube видеоролики, в одном из которых молодой человек играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а в других критически высказывался о Русской православной церкви и клерикализации российского общества.

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