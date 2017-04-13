Директор Дорна о скандальном интервью: Иван сказал то, что думал

Источник: Українські новини

Директор Ивана Дорна после скандального интервью артиста не стал оправдываться перед журналистами и заявил, что все сказанное в интервью - это мнение артиста. Об этом он рассказал изданию Life.

"Я не могу ничего прокомментировать. Не знаю, повлияет ли это интервью на концерты Вани. Насчёт негативных высказываний в соцсетях — это личное мнение каждого. А насчёт самого интервью могу сказать, что Иван у нас самый главный. Я не могу говорить ему, что и как делать. Он сам себе продюсер, сам всё решает. Это его мнение, и, если он так сказал, значит, считает, что прав. Возможно, он просто не подобрал правильные слова, на которые так отреагировали люди. Так часто бывает. Были использованы слова-синонимы, которые, может, и не соответствуют окраске. Важно, как он передавал своё мнение. Вероятно, он выразил мысль не должным образом", — сообщил представитель певца.