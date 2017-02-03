Дизайнеры объяснили концепцию логотипа Евровидения 2017
Источник: РБК-УКРАИНА
03.02.2017
В сети появился красочный ролик, который демонстрирует преимущества идеи Авторы логотипа Евровидения 2017 объяснили, почему он выглядит именно так и чем они руководствовались при его создании. Дизайнеры выпустили промо-видео с описанием идеи бус.
Создатели логотипа хотели найти такой символ, который будет аутентичен для украинской культуры и в то же время передавать идею мультикультурности конкурса, которая заложена в слогане. Бусины на логотипе символизируют разных участников конкурса, а само ожерелье – современная интерпретация популярного в украинской культуре украшения. "Немного воображения, и бусы ожерелья открывают массу возможностей", - отмечатют разработчики.
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