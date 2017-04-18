Для гостей Евровидения выпустили правила поведения

Источник: КорреспонденТ.net

МВД совместно с Минсоцполитики и Нацполицией подготовили информационные листовки для иностранных гостей Евровидения-2017.

Так, гостям предлагают всегда держать при себе паспорт, поскольку если их остановит полиция - документы помогут подтвердить личность. При этом если работник правоохранительных органов не имеет формы, должен сам показать документы и озвучить причину проверки.

Иностранец может использовать действующие водительские права при аренде авто в Украине. Если он нарушит правила дорожного движения, должен будет уплатить штраф в течение 15 дней.

Иностранцам также настоятельно советуют знать номер телефона представительства своей страны в Украине, который понадобится если его задержат.