Для гостей Евровидения выпустили правила поведения
Источник: КорреспонденТ.net
18.04.2017
МВД совместно с Минсоцполитики и Нацполицией подготовили информационные листовки для иностранных гостей Евровидения-2017.
Так, гостям предлагают всегда держать при себе паспорт, поскольку если их остановит полиция - документы помогут подтвердить личность. При этом если работник правоохранительных органов не имеет формы, должен сам показать документы и озвучить причину проверки.
Иностранец может использовать действующие водительские права при аренде авто в Украине. Если он нарушит правила дорожного движения, должен будет уплатить штраф в течение 15 дней.
Иностранцам также настоятельно советуют знать номер телефона представительства своей страны в Украине, который понадобится если его задержат.
Кроме того, зарубежным посетителям Евровидение-2017 советуют держать кошельки и ценные вещи в безопасном месте, поскольку карманное мошенничество - очень распространенное явление, особенно в людных местах.
"Будьте осторожны, когда пользуетесь банковскими картами, мошенничество с безналичными расчетами очень распространено, поскольку в Украине более распространен способ оплаты наличными. Советуем не использовать кредитные карты в местах стихийных продаж. Меняйте наличные в банках и филиалах, не обращайтесь к людям на улице. Чтобы поменять деньги. Даже если они предлагают очень выгодный курс - вы можете натолкнуться на мошенников", - добавляют авторы буклета.
Также иностранцам не советуют употреблять алкоголь в общественных местах, пить за рулем, играть в азартные игры, делать покупки в стихийных местах, поднимать кошелек, который лежит на земле.
Кроме того, предупреждается, что секс и сексуальное насилие несовершеннолетних влечет за собой 5-летнее заключение. Призыв к проституции или плата за сексуальные услуги может караться 15 годами за решеткой.
В буклете представлены и телефоны служб спасения, контакты полиции и Минсоцполитики для обращений.
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