Днепровский меткомбинат приостановил производство из-за блокады

Источник: КорреспонденТ.net

Из-за торговой блокады Донбасса существует угроза полной остановки Днепровского металлургического комбината. Об этом говорится в пресс-службе комбината.

Для бесперебойной работы комбината нужен кокс, который он закупает у ОАО "Евраз Южкокс" и в Польше. Однако из-за нехватки средств и высокой стоимости кокса, эти поставки нерегулярны.

"Проблема с обеспечением сырья для нашего предприятия будет не такой острой, если возобновит свою работу ПАО "Алчевсккокс" и будут налажены поставки кокса на ПАО "ДМК". В этом случае возрастут объемы поставок сырья и уменьшится его себестоимость", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что предприятие ожидает от государства возмещение налога на добавленную стоимость. Перечисление этих средств на счета комбината поможет избежать остановки предприятия.