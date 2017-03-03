ДНР объявила торговую блокаду Киеву

Источник: КорреспонденТ.net

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что его "республика" объявляет блокаду Киеву, передает РИА Новости.

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", - сказал Захарченко.

Прошел месяц с тех пор, как несколько сотен человек блокируют железнодорожное сообщение между сепаратистами на Донбассе и остальной Украиной, чтобы прервать экономические отношения Киева с ЛДНР.