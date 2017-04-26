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Дочь Путина продает пентхаус в Нидерландах - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

26.04.2017

Нидерландское издание Quotenet утверждает, что старшая дочь президента России Владимира Путина – Мария, продает свой пентхаус в Нидерландах.
 
В то же время издание отмечает, что пока неизвестно, почему квартира выставлена на продажу. Площадь жилья составляет 700 кв. м., а ее стоимость – 2,9 млн евро.
 
Напомним, в июле 2014 года утверждалось, что Мария покинула свой пентхаус, после того, как мэр голландского города Хильверсум Питер Брьортьес призвал депортировать ее после сбитого Боинга над Донбассом.
 
 
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