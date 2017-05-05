Долги по зарплате превысили два миллиарда
Источник: КорреспонденТ.net
05.05.2017
В Украине задолженность по выплате зарплата на 1 апреля составила 2,07 миллиарда гривен, сообщает Госстат.
Таким образом, в марте задолженность выросла на 3,7 процента по сравнению с февралем.
Отмечается, что бо́льшая часть задолженности пришлась на промышленность (75,7 процентов), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,3 процентов).
При этом половина долга в Донецкой (27,7 процентов) и Луганской (17,1 процентов) областях.
Тем временем средняя зарплата в Украине выросла.
Впрочем, недавно Госстат опубликовал индекс реальных зарплат в Украине, где сказано, что сбережения украинцев в 2016 году сократились на 18,4 миллиардов гривен, хотя номинальные доходы населения выросли.