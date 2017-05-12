Довіреність на представництво інтересів в суді

Источник: Відділ судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

На практиці зустрічаються окремі ситуації, коли громадянам потрібна допомога у суді досвідченої особи в питаннях захисту порушених прав. В цьому випадку громадяни можуть звернутись за допомогою до представника, яким може бути будь-яка особа, що досягла 18-ти років та має відповідний письмовий документ «Довіреність» на представництво інтересів в суді.

Звертаємо увагу читачів, що у цій довіреності обов’язково повинні бути вказані такі реквізити: дата видачі довіреності; повністю прізвище, ім’я та по-батькові представника, його паспортні дані; строк дії довіреності; необхідний перелік повноважень, які надаються представнику для вчинення дій; за бажанням - зразок підпису представника.

В суді представник має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; знімати копії з документів, долучених до справи; одержувати копії рішень, ухвал; брати участь у судових засіданнях; подавати докази, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення.

Якщо громадянин більше не бажає користуватись послугами представника, він має повідомити про це суд шляхом подання письмової заяви або зробити усну заяву у судовому засіданні.

В свою чергу представник також має право відмовитись представляти інтереси особи в суді у випадках: закінчення строку довіреності; скасування довіреності громадянином, який її видав; відмови представника від представництва інтересів; смерті громадянина, який надав право представляти його інтереси (оголошення його померлим, визнання його недієздатним або безвісно відсутнім); смерті представника (оголошення його померлим, визнання його недієздатним або безвісно відсутнім).