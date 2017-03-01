Dow Jones обновил рекорд после речи Трампа

Источник: КорреспонденТ.net

Индекс Dow Jones, который является основным показетелем деловой активности в США, впервые в истории превысил 21000 пунктов.

Это произошло после первого выступления президента страны Дональда Трампа в конгрессе США, которое состоялось накануне.

Как пишет Русская служба Би-би-си, индекс Dow преодолел такую отметку, поскольку акции банковского сектора выросли на фоне ожидаемого повышения ставки в марте, а более взвешенный тон выступления Дональда Трампа вселил в инвесторов уверенность.

Напомним, в ходе выступления Трамп пообещал стимулировать рост экономики страны с помощью налоговой льготы, вложить $1 триллион в инфраструктуру и пересмотреть систему здравоохранения. Он также заявил, что США будут искать новых друзей.