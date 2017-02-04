Два месяца трагедии в Княжичах: кто пытается замять дело

Источник: Апостроф

4 февраля исполняется ровно два месяца с момента трагических событий в поселке Княжичи под Киевом. Напомним, 4 декабря в ходе перестрелки между сотрудниками спецподразделения КОРД и полицией охраны погибло пять силовиков. Расследованием причин инцидента занялась Генпрокуратура, из органов МВД были уволены высокопоставленные чиновники, которые отвечали за проведение операции в Княжичах, однако родственники погибших уверяют, что дело намеренно пытаются замять. Как продвинулось следствие, разбирался "Апостроф".

Расследование МВД

По следам перестрелки в Княжичах в самом МВД провели внутреннее расследование. В поселке даже устроили следственный эксперимент, чтобы детально воссоздать события кровавой бойни. Правда, результатами расследования, которое уместилось на 40 страницах, руководство МВД не посчитало нужным поделиться с обществом. Глава МВД Арсен Аваков озвучил только сухие цифры. "В результате расследования 8 человек уволены и порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания. В том числе неполное служебное соответствие объявлено начальнику полиции города Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Преступе", - заявил Аваков.

По словам исполняющего обязанности главы Нацполиции Вадима Трояна, именно Андрей Крищенко подписывал приказ о привлечении КОРДа к спецоперации в Княжичах. Генпрокурор Юрий Луценко потребовал отставки Крищенко, однако Аваков поспешил его осадить: "Я думаю, что генеральный прокурор имеет свои полномочия советовать в своей структуре и говорить имеет право после того, как ознакомится с материалами", - отрезал министр.

А вот устный приказ, по версии ГПУ, об освобождении "заложников" силами КОРДа давал начальник управления уголовного розыска Нацполиции столицы Леонид Курята. "С точки зрения следствия, именно этот приказ на освобождение заложников без проведения необходимых подготовительных этапов, определенных должностными инструкциями, и вызвал дальнейшие события", - пояснил Юрий Луценко.

Отметим, что полковник Леонид Курята являлся начальником Деснянского районного управления полиции Киева, но летом 2015 года был уволен лично Аваковым как сотрудник, который не нашел свое место в обновленной полиции. "Не хотите работать по новым правилам – работайте в другом месте", - пригрозил тогда Аваков. Но получается, что публичная "порка" от министра только поспособствовала карьерному росту полицейского начальника. Более того, Курята даже выдвигал свою кандидатуру на конкурс главы Нацполиции, но позже добровольно отказался от участия.

Но, если полицейские начальники отделались лишь "легким испугом" и подпортили свое профессиональное досье, то уголовной ответственности с тех, кто лично нажимал на курок и виновен в гибели пятерых силовиков, никто не снимал. Оказывается, в Нацполиции уже определили виновных, точнее виновного. Отвечая на вопрос, могут ли сотрудники КОРДа оказаться на скамье подсудимых, Вадим Троян заявил, что в Княжичах по автомобилю полиции охраны стрелял один человек и он уже умер! По всей видимости, речь идет о погибшем майоре КОРДа Виталии Валецком. Таким образом, ГПУ вроде как больше и не нужно ничего расследовать – виновный нашелся, только наказывать его уже поздно.

Расследование ГПУ

Однако у Генпрокуратуры своя версия событий в Княжичах, куда более скандальная. Это и понятно, ведь ожидать громких разоблачений от Авакова и компании, которые расследуют свои же провалы, было бы наивно.

В ГПУ открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство", причем под эту статью хотят подвести и полицейских начальников, которые руководили операцией, а это совсем иная ответственность в отличие от "преступной халатности". Кстати, генпрокурор сообщил, что во время спецоперации ее руководители находились в ресторане (по информации "Апострофа", в "Княжем Дворе"), но что они там делали: реально руководили или просто отдыхали, Луценко пока не знает.

В ходе досудебного следствия в ГПУ уже успели допросить 4 потерпевших, 37 свидетелей, назначить 15 судебных экспертиз: трасологическую, баллистическую.

Сам Юрий Луценко поделился предварительными результатами расследования. По версии генпрокурора, в рядах МВД затесались оборотни в погонах, но не среди полицейских разведки, как на этом настаивал экс-советник главы МВД Константин Стогний, а среди сотрудников ГСО. Луценко утверждает, что злосчастный дом в Княжичах, где должна была появиться реальная банда, действительно был ограблен преступниками, а потом чужим имуществом поживилась и полиция охраны. "Дом был ограблен дважды. Сначала профессиональными людьми, которые имели связь с бывшими работниками полиции. И, вероятно, это сделали также и работники полиции охраны ГСО, которые прибыли на место после того, как первая волна грабителей уже отъехала. У нас есть доказательства, что они уже вынесли из ограбленного помещения элитные спиртные напитки и тут заметили разведчиков, которые за этим следят. Задержали их. А дальше произошло то, что произошло", - сказал генпрокурор.

Кроме того, Луценко утверждает, что, проанализировав записи с нагрудных камер наблюдения полицейских, следствие пришло к выводу, что первыми огонь открыли именно сотрудники полиции охраны, сделав предупреждающий выстрел в воздух.

Родные не верят

Родные погибших полицейских уверяют, что руководство МВД и ГПУ будет стараться всячески замять дело и скрыть от общества реальные результаты расследования, ведь в деле замешан КОРД – элитное спецподразделение, распиаренное Аваковым.

"На создание КОРДа потрачены большие деньги. Для них нанимались специальные инструктора и руководство МВД неоднократно заявляло, что это спецподразделение построено по европейскому стилю. Но если это и есть такая работа спецподразделения, то выходит, что такое подразделение Украине не нужно. Никто не захочет это признавать", - сказал "Апострофу" кум погибшего полицейского охраны Сергея Орлова Сергей Батюк.

По его словам, уже сейчас видно, как нечистоплотно ГПУ ведет расследование. "Служебный автомобиль, в котором расстреляли пацанов, забрали на экспертизу только на 47 день. Все это время он простоял в боксе Броварского райотдела полиции. Ну, знаете, если автомобиль такое время стоит в боксе, то с ним можно сделать все что угодно, поэтому в правдивость официальной информации я не верю", - подчеркнул Батюк.

Родственник погибшего Сергея Орлова добавил, что родных "кинули" и с компенсациями, которые обещал советник главы МВД Антон Геращенко. "Семьям помогло только управление полиции охраны. По существу, ни один чиновник МВД даже не связался с семьями. Получается, что все это были пустые разговоры в расчете на то, что "пипл схавает". Никаких денег и компенсаций так и не поступило. Сейчас отец Сергея Александр Орлов, поскольку надежды на генпрокурора нет, написал заявление Порошенко и ожидает ответа. В зависимости от ответа президента будут готовиться материалы для подачи иска в Европейский суд по правам человека для объективного расследования причин трагедии", - резюмировал Сергей Батюк.

В свою очередь правозащитник Эдуард Багиров пояснил, что по тем результатам расследования, которые выносятся ГПУ и МВД в публичную плоскость, можно сделать вывод: трагедия в Княжичах - это результат непрофессионализма полиции.

"Здесь мог быть и человеческий фактор, и трагическая случайность, и непрофессионализм организаторов, все вместе. Человеческий фактор в том, что сотрудники полиции были плохо инструктированы, как правильно действовать в экстремальных ситуациях. Оружие есть, нажимаешь на курок и получаешь результат, а результат получился обратный. Непрофессионализм в том, что, когда проводится такая масштабная операция, необходима согласованная работа всех подразделений полиции и других силовых структур. Но, к сожалению, различные подразделения полиции не доверились друг другу, пытаясь сохранить операцию в секрете", - подчеркнул Багиров.

Версию о том, что полиция сама причастна к ограблениям домов в элитном поселке правозащитник считает маловероятной, но не отбрасывает полностью. "Такие преступные группировки так или иначе взаимодействуют с полицейскими, делятся доходами за прикрытие, но вероятность таких событий мала. Когда происходит масштабное ограбление, и преступник имеет связи среди руководства полиции, то, как правило, с этой территории убираются полицейские, патрули, чтобы они не помешали грабителям, а в Княжичах были все", - добавил Багиров.

Впрочем, ветеран МВД Геннадий Москаль уверен, что полиция действовала совместно с бандой грабителей, которую все же задержали после того, как стало известно о трагедии. "Никто не хочет признаться, как оно было на самом деле. Я сразу сказал, что не могла эта стрельба начаться из ничего. Мое мнение, что тех, кого задержали, просто прикрывали, и никто не собирался их задерживать", - рассказал "Апострофу" Москаль.