Джамала дважды выступит в первом полуфинале Евровидения, а в финале представит новую песню

Источник: 112.ua

Победительница прошлогоднего Евровидения Джамала дважды выступит сегодня в первом полуфинале песенного конкурса, а в финале 13 мая представит новую песню. Об этом сообщают организаторы конкурса.

"Идея песенного конкурса Евровидение-2017 в том, чтобы показать разнообразие Украины, – страны с богатыми традициями и современным развитием. Каждый год организаторы создают уникальную творческую концепцию шоу. Открытие первого полуфинала в Украине начнется с демонстрации видеоролика, который показывает красоту и уникальность украинского народного костюма. И чтобы дополнить концепцию разнообразия, мы пригласили выступать современного мультиартиста МONATIКa. А хедлайнером первого полуфинала станет Джамала. Из года в год концепция открытия Евровидения меняется. Иногда шоу открывают прошлогодние победители, а в этом году, так же, как было в Дании и Азербайджане – другие талантливые артисты", - отметил шоу-продюсер Евровидения-2017 Кристер Бйоркман.

Сегодня на главной арене конкурса в МВЦ Джамала выступит с симфонической версией песни "1944", которая была специально создана для шоу Евровидения в Украине, а в 2016 году принесла артистке победу. Также в первом полуфинале певица исполнит композицию "Заманили", которая была написала в сотрудничестве с этно-хаос коллективом "ДахаБраха".

"Мы безгранично благодарны Джамале за ее победу на Евровидении в Швеции и за то, что этот праздник в Украине происходит благодаря ей. Именно поэтому впервые в истории конкурса Евровидение прошлогодняя победительница исполнит три композиции: две в полуфинале 9 мая, одну – в большом финале песенного конкурса – 13 мая. Одна из песен, которую будет выполнять Джамала, выпадает на рекламную паузу. И поэтому одну из песен в исполнении Джамалы не увидят в тех странах, где эфир конкурса будет прерываться на рекламный блок. Но это нормальная практика, и она регламентируется вещателем каждой страны отдельно", - отмечают организаторы конкурса.

Отмечается, что Джамала просила поменять местами ее выступление с Монатиком, который будет открывать конкурс, однако это оказалось невозможным по ряду причин.

"К сожалению, я только сегодня утром, около 10 часов, получил просьбу от продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского переместить выступление Джамалы с рекламного блока на начало шоу – вместо выступления Монатика. Однако сегодня это уже невозможно с технической и производственной точки зрения. Окончательные сценарные планы были разосланы всем вещателям и предоставленные комментаторам еще 5 мая, а любые существенные изменения в сценарной плана за 5 часов до последней генеральной репетиции со зрителями и за 12 часов до прямого эфира шоу, которое увидят десятки миллионов зрителей во всем мире, ставят под угрозу проведение прямого эфира полуфинала Евровидения. Однако мы договорились, что будем находиться в постоянном контакте с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольським по любым вопросам", - рассказал исполнительный продюсер Евровидение-2017 Павел Грицак.

В финале состоится мировая премьера композиции Джамалы. Она исполнит новую песню "I Believe in U", к которой привлечет артистов из своей команды талант-шоу "Голос страны" – Анну Культю, Наиле Ибрагимову и Кеми Оке.