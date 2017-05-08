Джамалу не пустили на красную дорожку Евровидения

Источник: КорреспонденТ.net

Победительнице Евровидение-2016, украинской певице Джамале запретили выходить на красную дорожку конкурса. Об этом сообщил ее PR-директор Денис Козловский на своей странице в Facebook в понедельник, 8 мая.

"Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украину, запрещают там появляться", – отметил Козловский. Он добавил, что режиссер красной дорожки в Украине объяснил, что "таков регламент нашего конкурса".

По словам Козловского, в ночь перед открытием раздался звонок из одного агентства с предложением полететь на церемонию открытия на вертолете.

"На вопрос – зачем нам лететь на вертолете? – последовал ответ, что так нужно для имиджа Украины. Мало того, что непонятно, как этот полет мог украсить имидж страны, выяснилось, что никаких разрешений на полеты над Киевом не выдавалось, и ни одна из ответственных служб ни в курсе. То есть нам предложили пролететь над закрытой для полетов столицей и несанкционированно приземлиться на крыше здания, где проходит режимное мероприятие, на котором выступает жена президента", – сказал Козловский.

Он добавил, что на церемонию Джамала поехала на машине.