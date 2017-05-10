EBU: Вопрос санкций в отношении Украины или России со стороны организаторов Евровидения будет рассмотрен после окончания конкурса

Источник: 112.ua

Вопрос санкций в отношении Украины или России со стороны организаторов Евровидения будет рассмотрен только после его окончания. Об этом заявил исполнительный продюсер Европейского вещательного союза (EBU) Йон Ола Санд, переадет Deutsche welle.

"Нет ни одного решения относительно санкций, и эта тема не будет на повестке дня до завершения конкурса "Евровидение", - заявил Санд. Возможные санкции будут обсуждать уже после завершения конкурса.

Также Ола Санд отметил, что сам по себе вопрос возможных санкций в нынешней ситуации очень сложный.

"Все, что произошло в этом году, мы должны рассмотреть после конкурса, исходя из правил. Но также исходя из того факта, что в этом году ситуация очень особая, очень сложная", - добавил исполнительный продюсер Евровидения, отметив, что санкции могут усложнить ситуацию еще больше для самих организаторов конкурса.

Напомним, что в этом году Россия отправила на конкурс Юлию Самойлову, которой Украина запретила въезд на свою территорию из-за несанкционированного пересечения границы и выступления в аннексированном Россией Крыму. Руководство EBU предостерегало Украину, что ее могут исключить из последующих конкурсов из-за скандала с Самойловой, а также отказать России в участии в конкурсе в следующем году из-за отказа от трансляции Евровидения-2017.