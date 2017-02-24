Египет с 1 марта поднимет стоимость въездных виз до 60 долларов

Источник: 112.ua

Египет с 1 марта поднимет стоимость въездных виз с 25 до 60 долл. для разового въезда, и до 70 долл. за визы, предусматривающие несколько въездов. Об этом сообщает ABC News.

Об увеличении платы ранее на этой неделе МИД Египта сообщило работникам аэропортов.

Несколько туроператоров заявили, что такое решение создаст проблемы для туристов, которые покупали туры по старой цене.

Представители сферы туризма отмечают, что о подобном решении нужно было сообщить за несколько месяцев до введения его в действие и выражают опасения, что такой шаг негативно повлияет на усилия страны по возрождению туризма.

Повышение цен является попыткой Египта восстановить процветание туристической отрасли после политических потрясений 2011 года. В 2016 году доходы Египта от туризма сократились до $ 3,4 млрд, что на 44,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. В докризисном 2010 году страна заработала на туризме $ 11 млрд.

Как сообщалось ранее, Египет начал антидемпинговое расследование в отношении импорта стальной арматуры из Украины.