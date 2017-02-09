Эйфелеву башню обнесут прозрачной стеной

Источник: КорреспонденТ.net

Пуленепробиваемое стекло будет защищать достопримечательность от террористов.

Эйфелева башня в Париже будет обнесена пуленепробиваемой стеклянной стеной. По информации Le Parisien, такие меры будут приняты для защиты достопримечательности от возможных террористических атак.

Как заявил глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни Бернар Годьер, ограда охватит большую часть садов вокруг башни. Высота стены составит 2,5 метра. Она обойдется в 20 млн евро.

Предполагается, что работы по возведению стены будут завершены к осени.