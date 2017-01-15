Экс-министр рассказал, до какой отметки может рухнуть гривна

Источник: crisis.in.ua

Банки и крупные корпорации страны в 2017 году ждут дефолты, при этом критическая отметка госдолга страны уже превышена. Об этом сообщил экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

По словам собеседника издания, из-за долгов украинская экономика находится в катастрофическом состоянии, и происходящее обязательно скажется на рядовых гражданах.

«Во-первых, дефолты даже банков и в коммерческом секторе постоянно сопровождаются, как мы знаем, утратой украинцами огромных средств в обанкротившихся банках, утратой рабочих мест, остановкой работы предприятий. Никто никогда никому не докажет, что рост долгов — это хорошо для рядового украинца. Это все плохо. Классический случай по спасению «ПриватБанка»… это 116 миллиардов эмиссии, которая необходима для восстановления платежеспособности учреждения. Если это проводится за счет эмиссии, то, значит, все это оплатят граждане через растущие цены на товары и услуги, значит, будет дальнейшее падение курса гривны. И, опять-таки, потеряет население. Главная пострадавшая сторона — это граждане», — отмечает экономист.

Что же касается дальнейшего падения нацвалюты, то, по мнению эксперта, существуют абсолютно разные прогнозы.

«Сейчас мы не знаем, когда, в какие периоды, этого пока еще и НБУ не знает, какие объемы дополнительной гривны будут выходить на денежный рынок. Но то, что курс упадет значительно ниже 30 гривен за доллар, это понятно. Есть отдельные компетентные прогнозы, где утверждается, что и 50 гривен за доллар может быть. Но я думаю, что курс упадет не ниже, чем 35 гривен за доллар», — отмечает Виктор Суслов.

«То, что гривна неизбежно будет падать, все знают и понимают. Потому что экономика рушится, экспорт падает. Все последствия экономической политики правительства граждане в полном объеме почувствуют на себе», — добавляет собеседник издания.