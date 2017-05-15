Экс-нардепы готовили акцию по дискредитации Порошенко, - Грицак

Источник: РБК-УКРАИНА

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что бывшие народные депутаты Украины готовили акцию по дискредитации президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Сотрудники СБУ задокументировали действия группы провокаторов, которые координируются бывшими народными депутатами Украины А. Клюевым, В. Олийныком и главарями так называемого "Антимайдана" А. Зинченко и Ю. Котом", - говорится в сообщении.

Согласно информации СБУ, группа провокаторов привлекла нескольких граждан Украины к организации мероприятий по дискредитации Президента Украины Петра Порошенко. Организаторы этих противоправных действий дают разоблачительные показания. "Это "конфетные бунты в магазинах "Рошен". СБУ задокументировано несколько таких мероприятий: от момента поступления указаний, детальных инструктажей до проведения акций и финансовых расчетов", - резюмировал Грицак.



