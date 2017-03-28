Эксперты назвали 50 лучших ресторанов мира

Источник: КорреспонденТ.net

Британский журнал Restaurant Magazine опубликовал первую часть влиятельного рейтинга World’s 50 Best Restaurants, в который вошли лучшие рестораны 2017 года, занявшие с 51 по 100 места.

Рейтинг был создан в 2002 году и составляется на основе мнений рестораторов, шеф-поваров, гурманов и ресторанных критиков из разных стран. Всего в жюри входит около тысячи экспертов.

Лидером расширенной части стал ресторан Mikla в Стамбуле с турецкой и европейской кухней.

В этом рейтинге лидером стали США - девять ресторанов, у Франции и Испании по четыре ресторана, у Великобритании - три.

В список этого года вошли 11 новых ресторанов, в том числе и Hiša Franko в словенском Кобариде Аны Рош, которую World's Best Restaurants ранее признал лучшим женщиной-шеф-поваром. Ее заведение заняло 69 строчку.