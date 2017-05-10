Эммануэля Макрона официально объявили избранным президентом Франции

Источник: 112.ua

Конституционный совет Франции утвердил результаты выборов президента и объявил их победителем Эммануэля Макрона.

"Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов, необходимых для избрания. Поэтому Конституционный совет объявляет Эммануэля Макрона избранным президентом Французской Республики", - сказано в прокламации совета.

Также в ней содержится уточнение том, что Макрон вступит в должность после окончания президентского срока Франсуа Олланда, в соответствии со ст. 6 Конституции Франциии, не позже 14 мая 2017 года до полуночи.

Результаты выборов также будут опубликованы в Официальном журнале Французской Республики.

В прокламации также сказано, что из 47 млн 568 тыс. 693 человек зарегистрированных избирателей проголосовали на выборах 35 млн 467 тыс. 327 человек. За Макрона свои голоса отдали 20,7 млн человек, а за Марин Ле Пен - 10,6 млн человек.

Конституционный совет во Франции среди прочего следит за проведением выборов президента, определяет их итог, объявляет вновь избранного президента.