Эммануэля Макрона официально объявили избранным президентом Франции
Источник: 112.ua
10.05.2017
Конституционный совет Франции утвердил результаты выборов президента и объявил их победителем Эммануэля Макрона.
"Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов, необходимых для избрания. Поэтому Конституционный совет объявляет Эммануэля Макрона избранным президентом Французской Республики", - сказано в прокламации совета.
Также в ней содержится уточнение том, что Макрон вступит в должность после окончания президентского срока Франсуа Олланда, в соответствии со ст. 6 Конституции Франциии, не позже 14 мая 2017 года до полуночи.
Результаты выборов также будут опубликованы в Официальном журнале Французской Республики.
В прокламации также сказано, что из 47 млн 568 тыс. 693 человек зарегистрированных избирателей проголосовали на выборах 35 млн 467 тыс. 327 человек. За Макрона свои голоса отдали 20,7 млн человек, а за Марин Ле Пен - 10,6 млн человек.
Конституционный совет во Франции среди прочего следит за проведением выборов президента, определяет их итог, объявляет вновь избранного президента.