Энергосистема Украины потеряла надежность из-за работы ТЭС на минимальной загрузке, - эксперт

Источник: Українські новини

Энергосистема Украины потеряла надежность из-за недостаточности резервных мощностей, поскольку к украинским теплоэлектростанциям применяется требование работать с минимальной загрузкой.

Об этом в Facebook написал заместитель председателя Всеукраинской Энергетической ассамблеи Юрий Саква.

"Уменьшением нагрузки ТЭС ниже минимального уровня сбалансировано расход угля. Но возникла другая проблема - потеряла надежность ОЭС", - написал Саква.

Он уточнил, что в текущей ситуации резерва мощности на случай аварийной остановки АЭС недостаточно как днем, так и ночью, что может негативно отразится на стабильности энергосистемы Украины.

"Впереди потепление и выходные со снижением потребления, что может усугубить уровень угроз", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, 17 февраля Кабинет министров Украины ввел в стране временный режим чрезвычайной ситуации в энергетике, который связан с блокадой поставок угля с Донбасса для украинских ТЭС.

Для экономии угля оператор объединенной энергосистемы – госкомпания "Укрэнерго" осуществляет ручное управление энергогенерирующими мощностями, дав команду теплоэлектростанциям, которые потребляют антрацит, снизить нагрузку до минимума и работать одним блоком. В то же время максимально используются генерирующие мощности украинских атомных электростанций.

По мнению экспертов, работа ТЭС одним блоков в зимний период может привести к остановке станции при возникновении аварийных ситуаций, а также не позволяет оперативно увеличить производство электроэнергии в случае внеплановых остановок блоков АЭС.