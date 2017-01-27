Эрдоган не собирается отменять чрезвычайное положение, пока оно "приносит результаты"
Источник: Українські новини
27.01.2017
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается отменять чрезвычайное положение в стране, пока оно приносит результаты. При том президент не уточнил, о каких результатах идет речь, пишет "Европейская правда".
По словам Эрдогана, проведение референдума о расширении полномочий президента в условиях чрезвычайного положения даже создаст более комфортные условия.
"Не существует закона, в котором было бы сказано, что нельзя проводить голосование во время чрезвычайного положения", - заявил Эрдоган, отвечая на критику, согласно которой голосование в условиях чрезвычайного положения ограничивает права человека.
Ранее такие опасения высказала Парламентская ассамблея Совета Европы.
Похожее мнение относительно чрезвычайного положения высказал и премьер Турции Бинали Йылдырым. По его словам, чрезвычайное положение будет продолжаться, пока не будут нейтрализованы все сторонники организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке военного переворота 15 июля прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, в Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.