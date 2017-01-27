Эрдоган не собирается отменять чрезвычайное положение, пока оно "приносит результаты"

Эрдоган не собирается отменять чрезвычайное положение, пока оно "приносит результаты"

Эрдоган не собирается отменять чрезвычайное положение, пока оно "приносит результаты"

Источник: Українські новини

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается отменять чрезвычайное положение в стране, пока оно приносит результаты. При том президент не уточнил, о каких результатах идет речь, пишет "Европейская правда".

По словам Эрдогана, проведение референдума о расширении полномочий президента в условиях чрезвычайного положения даже создаст более комфортные условия.

"Не существует закона, в котором было бы сказано, что нельзя проводить голосование во время чрезвычайного положения", - заявил Эрдоган, отвечая на критику, согласно которой голосование в условиях чрезвычайного положения ограничивает права человека.

Ранее такие опасения высказала Парламентская ассамблея Совета Европы.

Похожее мнение относительно чрезвычайного положения высказал и премьер Турции Бинали Йылдырым. По его словам, чрезвычайное положение будет продолжаться, пока не будут нейтрализованы все сторонники организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке военного переворота 15 июля прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, в Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.