Эрдоган выступил за реформирование Совбеза ООН

Источник: 112.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за скорейшее реформирование Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), от которого, по его мнению, на сегодня не стоит "ждать справедливости". Об этом Эрдоган заявил во ходе визита в Индию, передает Anadolu.

Согласно информации, Эрдоган отметил, что от Совбеза ООН не стоит "ждать справедливости", потому что в нем не представлены Индия и страны исламского мира. По его мнению, в Совбезе не должно быть постоянных членов.

"Если, несмотря на позицию ООН, Сирией продолжает управлять Башар Асад, который уничтожил около 1 млн своих соотечественников, и проводит политику государственного террора, то о чем может идти речь?", - отметил Эрдоган.

Президент также добавил, что Турция не закроет границы для сирийских беженцев, пока режим Асада продолжает вести боевые действия против гражданского населения.